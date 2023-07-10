Masterchef 2023 All Star'da sezonun ilk kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tiramisu yapan kişi kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef ilk kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun ilk Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef ilk kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim?

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana kadroya giren 20 isim şöyle:

Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide

Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda

Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda

Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan

Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat

Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa

Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya

Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra

Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray

Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker

Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen

Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu

Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin

Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara

Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert

Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay

Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra

Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz

Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze

Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga

MASTERCHEF 10 TEMMUZ MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şefler tramisu yapılmasını istedi. Bugün en iyi tiramisuyu yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak.

Somer Şef'in seçtiği tabaklar:

- Sergen

Danilo Şef'in seçtiği tabaklar:

- Tahsin

- Tanya

Mehmet Şef'in seçtiği tabaklar:

- Berker

- Esra

- Çağatay

İlk 5 isim açıklandı. Sıralama şöyle:

5. olan yarışmacı : Tanya

4. olan yarışmacı : Esra

3. olan yarışmacı : Berker

2. olan yarışmacı : Tahsin

1. olan yarışmacı : Sergen

Sezonun ilk Mavi takım kaptanı Sergen oldu.

Mavi takım kaptanı : SERGEN

Kırmızı takım kaptanı : ERAY

Sergen Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF 2023 TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Takımlar gecenin sonunda belli olacak. Sezonun ilk Mavi-Kırmızı takımı bu akşam açıklanacak.