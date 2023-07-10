Masterchef ilk kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim?
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Masterchef 2023 All Star'da sezonun ilk kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tiramisu yapan kişi kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef ilk kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...
Masterchef'te sezonun ilk Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef ilk kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim?
Ana kadroya giren 20 isim şöyle:
- Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide
- Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda
- Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda
- Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan
- Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat
- Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa
- Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya
- Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra
- Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray
- Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker
- Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen
- Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu
- Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin
- Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara
- Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert
- Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay
- Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra
- Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz
- Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze
- Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga
Bugün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şefler tramisu yapılmasını istedi. Bugün en iyi tiramisuyu yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı Kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve takımlar oluşturulacak.
Somer Şef'in seçtiği tabaklar:
- Sergen
Danilo Şef'in seçtiği tabaklar:
- Tahsin
- Tanya
Mehmet Şef'in seçtiği tabaklar:
- Berker
- Esra
- Çağatay
İlk 5 isim açıklandı. Sıralama şöyle:
- 5. olan yarışmacı : Tanya
- 4. olan yarışmacı : Esra
- 3. olan yarışmacı : Berker
- 2. olan yarışmacı : Tahsin
- 1. olan yarışmacı : Sergen
Sezonun ilk Mavi takım kaptanı Sergen oldu.
Mavi takım kaptanı : SERGEN
Kırmızı takım kaptanı : ERAY
Sergen Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ın ismini söyledi.
Takımlar gecenin sonunda belli olacak. Sezonun ilk Mavi-Kırmızı takımı bu akşam açıklanacak.