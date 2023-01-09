TV8'de yayınlanan MasterChef'de finale kim kaldı ve MasterChef ilk finalist kim oldu merak ediliyor. Sevilen program MasterChef ilk finalist belli oldu mu, kim olduğu ve MasterChef finale kim kaldı araştırılıyor. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar finale kalmak için jüri üyelerine en iyi tabaklarını sunuyorlar. Peki, MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef finale kim kaldı?

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MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef programı heyecanla devam ederken yarı finalist belli oldu. Son 4'e kalan yarışmacılar Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar finale yükselmek için Mehmet Şef'in tarifi olan Yakamoz yemeğini yaptılar. Ardından ilk finalist olmak için mücadele veren yarışmacılar heyecanla yarıştılar. MasterChef programında ilk finalist belli oldu.

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

Masterchef programında yarı finale çıkan isimlerin belli olmasının ardından Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç şeflere Yakamoz yemeğini yapmışlardı. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan en başarılı tabak Kıvanç'ın oldu. Öte yandan Masterchef'de finale çıkan ilk isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin ilk finalisti Kıvanç oldu.