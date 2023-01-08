Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te finale doğru giderken ilk finalist bugün belli olacak. Metin, Kıvanç ve Ayaz birbirinden güzel tabaklar yaparak finale çıkmak için mücadele ediyor. Peki, Masterchef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 Masterchef finale çıkan ilk isim kimdir? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı? Masterchef 2022'de kim finalde? İşte finaldeki ilk isim...

Masterchef ilk finalist kim oldu? Masterchef kim kazandı ve kim elendi, finale kim yükseldi? Masterchef'te yarı final gecesinde Metin, Kıvanç ve Ayaz ilk finalist olmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında sona doğru yaklaşırken büyük final öncesi ilk finalist belli oldu. İlk finalist bu akşam belli oluyor. Peki, Masterchef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 Masterchef finale çıkan ilk isim kimdir? Metin mi Kıvanç mı Ayaz mı? Masterchef finale çıkan ilk isim kimdir?

MASTERCHEF YARI FİNALDE KİMLER VAR?

Yarı finalde Metin, Ayaz ve Kıvanç mücadele ediyor.

MASTERCHEF KİM KAÇ PUANDA?

Şuanda 3. oyununa geçildi. Şuana kadarki puan durumu şu şekilde:

Kıvanç'ın puanı : 49 puan

49 puan Metin'in puanı : 46 puan

46 puan Ayaz'ın puanı : 41 puan

Bu puan durumuna göre eğer son oyunda fark açılmazsa Kıvanç ilk finalist olacak. Ama herşey son oyunda değişebilir.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk finalist henüz belli olmadı. Şuanda Kıvanç 49 puanla en yüksek puana sahip. Eğer son aşamada da güzel bir tabak çıkartırsa ve fark kapanmazsa Kıvanç ilk finalist olacak.

Masterchef 2022 ilk finalist : Henüz belli olmadı...