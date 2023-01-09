Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmanın sonuna yaklaşmamızla beraber seyirciler yarı finalistleri merak etti. Arama motorlarında ise Masterchef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef kim elendi? soruları aratıldı.

Masterchef'te heyecan devam ediyor. İlk yarı finalist Kıvanç olurken bir diğer isim Metin olmuştu. 8 Ocak akşamı ise yarı finalist belirlenmesi için oyun oynandı. Merak edilenler arasında ise Masterchef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef kim elendi? soruları yer aldı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

Dün akşam oynanan oyunun sonucunda Masterchef yarı finalistlerinden biri ise Ayaz oldu. Ayaz ile Görkem yarı final için yarışırken Görkem yarışmaya veda eden isim oldu. Masterchef'te Kıvanç 8 Ocak Pazar günü oynanan yarı final oyununda 71 puan alarak en yüksek puanı aldı ve ilk finalist olan isim oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef 2022'de oynanan yarı finalist belirleme oyununun ardından Görkem yarışmaya veda etti. Ayaz ise Masterchef yarı finalistlerinden biri oldu.