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Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Heyecan dolu gecede yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM?

MasterChef ilk finalisti bu gece açıklanacak.

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih oldu.

Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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