Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef ilk aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuk şeflerin katıldığı programda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için yarıştılar. Peki, Masterchef ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık Masterchef ilk önlüğü kim giydi? Metin mi, Burak mı, Kıvanç mı, Ayaz mı, Görkem mi? Kim kaç puan aldı? İşte detaylar..

Masterchef'te ilk ceketi kim giydi? Masterchef son 4'e kalan ilk yarışmacı kim oldu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Masterchef ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık Masterchef ilk önlüğü kim giydi? Metin mi, Burak mı, Kıvanç mı, Ayaz mı, Görkem mi? Kim kaç puan aldı? Masterchef son dörde ilk kim kaldı? Ayrıntılar haberde...

MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ ALACAK İSİM NASIL BELİRLENECEK?

Masterchef'te şuanda 5 yarışmacı kaldı. 4 isim 4 gün boyunca oynanacak olan yarışmalar sonucunda ceketi alacak ve 1 kişi yarışmaya veda edecek. Bir bölümde 2 farklı oyun oynanacak ve en çok puanı toplayan isim o günkü ceketin sahibi olacaktır.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ 2022?

Bu yılki Masterchef'te ilk ceketi giyen isim Metin oldu. Metin 26 Aralık 2022 tarihindeki yarışmalar sonucunda 50 puan alarak en yüksek puanı topladı ve önlüğü giyen ilk isim oldu.

26 Aralık Puan Durumu şöyle:

Burak Kaya : 36 puan

Görkem : 38 puan

Ayaz : 45 puan

Metin : 50 puan

Kıvanç : 48 puan

İki yarışma sonucunda en yüksek puanı 50 puanla Metin alıyor ve önlüğün sahibi oluyor. Böylelikle Metin doğrudan son dörde kalmış oluyor. Metin önümüzdeki 3 programı yukarıdan izleyecek.