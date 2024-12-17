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MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı?

MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı?
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MasterChef'te ilk ceketin sahibi kim oldu ve MasterChef'te ilk ceketi kim aldı soruları gündeme geliyor. MasterChef yarışmasında dün akşam kim kazandı ve ilk önlüğü hangi yarışmacı aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki, MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı? MasterChef ilk ceketi kim aldı?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam ilk ceketi alan belli oldu. MasterChef Beyza ilk önlüğü kazandı mı ve MasterChef Beyza kimdir sorularına yanıt aranıyor. MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

İlk oyun sonunda elde edilen puanlar şu şekildeydi:

  • Eda: 26 puan
  • Semih: 19,5 puan
  • Erim: 27,5 puan
  • Beyza: 28,5 puan
  • Onur: 24 puan
  • Şirin: 23,5 puan
  • Kerem: 20,5 puan

MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı?

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ ALAN KİM?

İkinci oyunda jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı toplayarak ilk ceketi kazanan isim Beyza oldu.

MasterChef Türkiye'de son altıya kalan yarışmacılar Eda, Erim, Şirin, Onur, Semih ve Kerem oldu. Yarışmacılar, son beş ceket için kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı?

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Fransa'da doğan 23 yaşındaki Beyza Aydın aslen Konyalı. Lise yıllarında aşçılık bölümüne gitmek istemesine rağmen kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümü'nden mezun oldu. Babası eski aşçı olan Beyza, şu anda Fransa'da pastacılık yapıyor. İlk turda üç şeften de 'Evet' oyu almayı başaran Beyza Aydın, dördüncü grupta en iyi yemeği yaparak ana kadroya adını yazdırdı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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