Masterchef ilk 3'e kim kaldı, finalistler kimler? 6 Ocak Masterchef finale kim kaldı? Masterchef altın kaşık alanlar!

Masterchef ilk 3'e kim kaldı? Masterchef Türkiye'de finale kalmayı başaran ilk üç yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef'te finale kalanlar kimler, kim finale kaldı? Masterchef ilk üçe kim kalddı sorusu yanıt buldu. İşte Masterchef altın kaşık alanlar haberimizde...

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra olmuştu. 4 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.

Masterchef'te ilk 3'e kalan isimler Tahsin, Hasan ve Esra oldu. 3 yarışmacı bu hafta sonu Masterchef şampiyonu olmak için yarışacak.

Elenen isim Barbaros oldu

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALANLAR KİMLER?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar şunlardır: