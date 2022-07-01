Masterchef ikizler kimdir? Masterchef 2022 İkizler kimdir, isimleri ne, kaç yaşında, nereli? Yunus Karaca ve Emre Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni sezonu bugün başlıyor. Programın başlamasıyla birlikte Masterchef yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikizler oldu. Peki, Masterchef ikizler kimdir? Masterchef 2022 İkizler kimdir, isimleri ne, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar sizlerle...

MASTERCHEF 2022 İKİZLER KİMDİR?

Masterchef 2022 fragmanında yer alan ikizler Yunus Karaca ve Emre Karaca'dır. İkizler Masterchef 1. bölümün fragmanında yer aldı. İki yarışmacının bugün yarışması bekleniyor.

YUNUS VE EMRE KARACA KİMDİR?

Yunus Karaca ve Emre Karaca ikizler Çorumlu'dur. İkiz kardeşlerden birisi geçtiğimiz yıl da yarışmacı olmuştu. Ek olarak ikizler, 2016 yılında En Benzer İkizler yarışmasında ikinci olmuşlardı. Ayrıca 2017 senesinde Bolu'da tertip edilen İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri yarışmasında da ikincilik elde etmişlerdi. İkizlerin babasının adı Muammer Karaca'dır.