Üye Girişi
Haberler

MasterChef İçli Köfte tarifi! En güzel İçli Köfte tarifi! İçli Köfte tarifi nasıl yapılır? İçli Köfte için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İçli Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İçli Köfte hazırladı. Peki, İçli Köfte tarifi nedir? İçli Köfte nasıl yapılır? İçli Köfte nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İçli Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İçli Köfte tarifi nasıl yapılır? İçli Köfte nedir? İçli Köfte nasıl yapılır, İçli Köfte yapılırken nelere dikkat edilir

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Emerson Palmieri kimdir? Emerson Palmieri kaç yaşında, mevkisi ne, bonsevis değeri ne kadar? 2 Ağustos yükseleni nedir? 2 Ağustos yükselen burcu Cemre Üker kimdir? Miss Turkey kim 2.'si kim? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Temmuz yükseleni nedir? 2 Temmuz yükselen burcu Miss Turkey kim 1. oldu? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Haziran yükseleni nedir? 2 Haziran yükselen burcu İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne, doktor mu?
title