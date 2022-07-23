Masterchef içli köfte kim kazandı? İçli köfte nasıl yapılır?
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TV8'de yayınlanan Masterchef'de bugün içli köfte düellosunu kim kazandı merak ediliyor. Masterchef içli köfte kim kazandı ve içli köfte nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, Masterchef içli köfte kim kazandı? İçli köfte nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasında bugün yayınlanan bölümde içli köfte düellosu yapıldı. Masterchef içli köfte kim kazandı merak ediliyor. Masterchef içli köfte kim kazandı ve içli köfte nasıl yapılır araştırılıyor. Masterchef içli köfte kim kazandı? İçli köfte nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…
MASTERCHEF İÇLİ KÖFTE KİM KAZANDI?
Masterchef yarışmasında bugün içli köfte düellosu yapıldı. Diğer yarışmacılardan daha iyi içli köfte yapan bir yarışmacı üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Masterchef'de içli köfte düellosunu kazanan Rağde Ali Beyat oldu.
İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Dışı için;
- 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 çay bardağı irmik
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 su bardağından biraz az un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı soğuk su
İçi için;
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 300 gr kıyma
- 3 orta boy soğan
- Yarım tatlı kaşığı salça
- Yarım demek maydanoz
- 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.
- Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.
- Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).
- Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.
- İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.
- Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.
- Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.
- Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.
- Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.
- Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.