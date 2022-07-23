Masterchef yarışmasında bugün yayınlanan bölümde içli köfte düellosu yapıldı. Masterchef içli köfte kim kazandı merak ediliyor. Masterchef içli köfte kim kazandı ve içli köfte nasıl yapılır araştırılıyor. Masterchef içli köfte kim kazandı? İçli köfte nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF İÇLİ KÖFTE KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün içli köfte düellosu yapıldı. Diğer yarışmacılardan daha iyi içli köfte yapan bir yarışmacı üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Masterchef'de içli köfte düellosunu kazanan Rağde Ali Beyat oldu.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?