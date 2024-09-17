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MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel iç pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında iç pilavı hazırladı. Peki, iç pilavı tarifi nedir? İç pilavı nasıl yapılır? İç pilavı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif iç pilavı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, iç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı nedir? iç pilavı nasıl yapılır, iç pilavı yapılırken nelere dikkat edilir

CİĞERLİ İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

İlk olarak ciğerlerimizi temizleyerek küp küp doğruyoruz.

Ardından pirinçleri sıcak su ile ıslatıyoruz. Bu esnada soğanları yemeklik olarak doğruyoruz.

Tencerenin içerisine zentinyağı atıyoruz ve dolmalık fıstıkları kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz.

Akabinde küp küp doğradığımız ciğerleri içerisine ekliyoruz. Sonrasında tencerenin içine pirinç harcı ve diğer tüm malzemeleri de ilave ediyoruz. Sonrasında kavurmaya devam ediyoruz.

En son pirinçleri de ekliyoruz. Üzerine sıcak suyu da kattıktan sonra yüksek dereceli ateşte birkaç dakika pişirin, ardından altını kısın. Suyunu çekene kadar pişirdikten sonra tencereyi demlenmeye bırakın.

Ciğerli iç pilavımız hazır. Afiyet bal şeker olsun...

CİĞERLİ İÇ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 250 gr kuzu ciğeri

- 2 bardak pirinç

- 1 adet orta boy soğan

- 2 kaşık dolma fıstığı

- 2,5 kaşık kuş üzümü

- ½ (yarım) tatlı kaşığı dolma baharı(tepeleme)

- ½ (yarım) tatlı kaşığı tarçın(tepeleme)

- ½ (yarım) çay kaşığı karabiber

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 2 kaşık zeytinyağı

- 4 bardak sıcak su

- Tuz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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