MasterChef İbrahim kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef İbrahim Cingözler hayatı ve biyografisi!

İbrahim Cingözler'in biyografisi ise, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef İbrahim Cingözler kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef İbrahim Cingözler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler, yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının ısrar etmesiyle yarışmaya başvuran İbrahim, 25 yaşında. Üniversiteye kadar Adana'da yaşayan İbrahim Cingözler, ilk turda yarışmaya ablasıyla birlikte gelmişti. Uzun süre otellerde çalıştığını söyleyen Masterchef İbrahim, hazırladığı tabaklarla dikkatleri üzerine çekiyor.

İBRAHİM CİNGÖZLER'İN MASTERCHEF YOLCULUĞU

İbrahim Cingözler yarışmaya 'Egeden' ismini verdiği tabak ile katıldı. İlk turda levrek ve Ege'den getirdiği sebzelerle yarışmaya katılan İbrahim, 'Masterchef'te öğretilen her şeyi öğrenmek istiyorum.' diyerek hızlı bir giriş yaptı. İlk turda Somer Şef'ten özel olarak teşekkür alan yarışmacının tabaklaması çok beğenildi. İkinci turda Uğur ve Safa ile eşleşen İbrahim, ıspanaklı ve ricotta peynirli ravioli hazırladı. Günün sonunda rakiplerini geride bırakan ve bir üst tura çıkan yarışmacı İbrahim oldu. Ana kadro seçmelerinde hazırladığı tabakla jüriyi etkileyen İbrahim Cingözler, Masterchef 2021'in ana kadrosuna dahil oldu.

İBRAHİM CİNGÖZLER ELENDİ Mİ?

Masterchef'in 65. bölümünde Hamza, Azize, Dilara, Safanur, Mert ve İbrahim eleme oyunu oynadı. İlk turda Safanur, Azize ve Dilara en iyi tabakları hazırlayarak potadan kurtuldu. Final oyununda ise kalan 3 yarışmacıdan bebek kalamar dolması hazırlamaları istendi. Günün sonunda rakiplerinin gerisinde kalarak yarışmaya veda eden isim, İbrahim Cingözler oldu.