Masterchef 2023'te bugün İbrahim Cingözler süre cezası aldı. İzleyiciler İbrahim'in neden ceza aldığını merak etti. Peki, Masterchef İbrahim neden yarışmıyor, kenarda neden bekliyor, ceza mı aldı? 26 Haziran Masterchef İbrahim ceza mı aldı, ne cezası aldı? İşte detaylar...

Masterchef İbrahim ceza mı aldı, neden yarışmıyor, kenarda neden bekliyor? 26 Haziran Masterchef İbrahim ceza mı aldı, ne cezası aldı? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF İBRAHİM CEZA MI ALDI, NEDEN CEZA ALDI?

Masterchef'te bugün İbrahim ilk turda yaptığı bir ürünün bir kısmını çöpe attığı için Mehmet Şef ceza olarak 7 dakika bekleme cezası verdi. İbrahim 2. turda 7 dakika bekleyip öyle yemek yapmaya başladı.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler, yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının ısrar etmesiyle yarışmaya başvuran İbrahim, 26 yaşında. Üniversiteye kadar Adana'da yaşayan İbrahim Cingözler, ilk turda yarışmaya ablasıyla birlikte gelmişti. Uzun süre otellerde çalıştığını söyleyen Masterchef İbrahim, hazırladığı tabaklarla dikkatleri üzerine çekiyor.