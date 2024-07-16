Masterchef Huriye kimdir, kaç yaşında? Huriye Öncen kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Huriye kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Huriye Öncen kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Huriye kimdir? Masterchef yarışmacılarından Huriye Öncen hakkında merak edilen Masterchef Huriye elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF HURİYE KİMDİR?

Huriye Öncen, 25 yaşında ve Aydınlı olup İzmir'de yaşamaktadır. Bir restoranda çalışan Huriye, MasterChef sahnesinde sütte buğulanmış deniz levreği yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştır. Kendine olan güveni ve iddialı performansıyla dikkat çeken Huriye, "Üçüncü şampiyon kadın yarışmacı olacağım" diyerek hedeflerini açıkça ortaya koymuştur?.

MASTERCHEF HURİYE ÖNCEN ELENDİ Mİ?

Masterchef Huriye, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.