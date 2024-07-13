MasterChef Huriye kimdir? 2024 MasterChef Huriye kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Huriye kimdir? MasterChef 2024 Huriye kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF HURİYE KİMDİR?

Huriye Öncen, 25 yaşında ve Aydınlıdır. İzmir'de yaşayan genç yarışmacı, bir restoranda çalışmaktadır.

Masterchef sahnesinde iddialı bir performans sergileyen Huriye Öncen, sütte buğulanmış deniz levreği yaparak jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştır. Kendinden emin sözleriyle "3. şampiyon kadın yarışmacı olacağım" diyerek hedeflerini açıkça ortaya koymuştur.