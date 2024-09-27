Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Bu akşam MasterChef programında, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Humus yemeğini hazırlayacaklar. MasterChef humus tarifi evde kolayca yapılabilecek, lezzetli bir tarif arayanlar için ideal bir seçenektir. Peki, Masterchef humus nasıl yapılır?
Masterchef humus tarifi ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. MasterChef yarışması, mavi takım ve kırmızı takımın büyük bir rekabet içinde kıyasıya mücadele ettiği heyecan dolu anlarla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Masterchef programında bu akşam Humus yemeği yapılıyor. Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MASTERCHEF HUMUS TARİFİ
Humus, Orta Doğu mutfağının en bilinen ve sevilen mezelerinden biridir. Ana malzemeleri haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, sarımsak ve zeytinyağıdır. Bu basit ama lezzetli karışım, özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Arap mutfağında yaygın olarak tüketilir. Humus, hem sağlıklı hem de besleyici bir yiyecek olarak bilinir. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde tok tutar ve özellikle vejetaryen beslenme düzenine sahip olanlar için önemli bir protein kaynağıdır.
HUMUS YEMEĞİ MALZEMELERI NELER?
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2-3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 limonun suyu
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Bir miktar su (isteğe bağlı olarak kıvam ayarı için)
Üzeri İçin:
- Zeytinyağı
- Pul biber
- Maydanoz (isteğe bağlı)
HUMUS NASIL YAPILIR?
- Nohutları hazırlayın: Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun, bu humusun daha pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.
- Nohutları ezme aşaması: Soyulmuş nohutları mutfak robotuna ekleyin ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekin. Eğer robotunuz yoksa, nohutları ezmek için bir patates ezici de kullanabilirsiniz.
- Malzemeleri ekleyin: Tahin, sarımsak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar robotu çalıştırın. Kıvamını ayarlamak için bir miktar su ekleyebilirsiniz.
- Zeytinyağı ile karıştırma: Zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Humus, kremamsı ve pürüzsüz bir kıvama geldiğinde hazırdır.
- Servis etme: Humusu bir servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve pul biber ile süsleyin. Dilerseniz maydanozla da dekor yapabilirsiniz.