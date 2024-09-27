Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Masterchef humus tarifi ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. MasterChef yarışması, mavi takım ve kırmızı takımın büyük bir rekabet içinde kıyasıya mücadele ettiği heyecan dolu anlarla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Masterchef programında bu akşam Humus yemeği yapılıyor. Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF HUMUS TARİFİ

Humus, Orta Doğu mutfağının en bilinen ve sevilen mezelerinden biridir. Ana malzemeleri haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, sarımsak ve zeytinyağıdır. Bu basit ama lezzetli karışım, özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Arap mutfağında yaygın olarak tüketilir. Humus, hem sağlıklı hem de besleyici bir yiyecek olarak bilinir. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde tok tutar ve özellikle vejetaryen beslenme düzenine sahip olanlar için önemli bir protein kaynağıdır.

HUMUS YEMEĞİ MALZEMELERI NELER?

2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)

2 yemek kaşığı tahin

2-3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir miktar su (isteğe bağlı olarak kıvam ayarı için)

Üzeri İçin:

Zeytinyağı

Pul biber

Maydanoz (isteğe bağlı)

HUMUS NASIL YAPILIR?