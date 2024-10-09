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MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler!

MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel hasselback patates hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında hasselback patates hazırladı. Peki, Hasselback patates tarifi nedir? hasselback patates nasıl yapılır? Hasselback patates nedir?

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif hasselback patates aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates nedir? Hasselback patates nasıl yapılır, hasselback patates yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

• 1/3 su bardağı ekşi krema

• 2 yemek kaşığı frenk soğanı

• 1 tutam tuz

• 1 tutam karabiber

6 patates

• 1/4 su bardağı zeytinyağı

• 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağ

• 8 dilim cheddar peynir

• 4 dilim domuz pastırması

YAPILIŞI

Fırını önceden 230 °C'de ısıtın ve bir tepsiye folyo serin. Folyoyu pişirme spreyi ile kaplayın.

Patatesleri tamamen kesmemeye dikkat ederek 1 cm (1/4 inç) kalınlığında dilimler halinde kesin. Patatesleri tepsiye dizin. Küçük bir kapta zeytinyağı, tereyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Patatesleri bu karışımla fırçalayın, dilimler arasında biraz olsun.

Patatesler yumuşayıp kızarana kadar 50-60 dakika pişirin. Ardından patatesleri fırından çıkarın ve 5 dakika soğumaya bırakın. Patateslerin her bir diliminin arasına önceden kesilmiş bir peynir dilimi yerleştirin.

Patatesleri tekrar fırına verin ve 3-5 dakika daha veya peynir eriyene kadar pişirin. Bir parça ekşi krema ile doldurulmuş Hasselback patateslerin üzerine pastırma ve yeşil soğan serpin. Afiyet olsun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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