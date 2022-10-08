Masterchef'te bu akşam Haşhaşlı Revani yapılıyor. Haşhaşlı Revani'nin nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Masterchef Haşhaşlı Revani malzemeleri neler? Haşhaşlı Revani tarifi nedir?

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Revani severek tükettiğimiz şerbetli tatlılarımızdandır. Yemekler yendikten sonra ele alınan çayların yanına en çok yakışan revanidir. Peki, Masterchef Haşhaşlı Revani malzemeleri neler? Haşhaşlı Revani tarifi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELERİ NELER?

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

HAŞHAŞLI REVANİ YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Ardından süt ve sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.

Sonra irmik, un ve haşhaşı ekleyin.

Karıştırdıktan sonra kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek iyice çırpın ve yağlanmış tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.

Şerbeti için şeker ve suyu kaynatın.

1-2 dk kaynadıktan sonra altını kapatın.

Altını kapattıktan sonra ilk sıcaklığın geçmesini bekleyin.

Daha sonra soğumuş olan kekin üzerine şerbeti dökün.

En son olarak üzerine krema veya krem şanti sürün.

Krem şanti için süt ve toz şanti iyice çırpılır ve buzdolabında 15-20 dk beklettikten sonra kekin üzerine sürülür.

Krema içinse "Gazozlu Kek" tarifimde yapmış olduğum kremayı kullanabilirsiniz. Ben bu kremayı öneririm, çok daha güzel oluyor. Benim vaktim olmadığı için krema yapamadım, krem şanti sürdüm.

Krema sürdükten sonra üzerine haşhaş serpip servis yapın.