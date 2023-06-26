Masterchef Hasan yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı, nerede? Masterchef 2023 All Star'a Hasan Biltekin katılmadı mı, sonradan mı gelecek?

Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2021 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Hasan Biltekin'i göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Hasan Biltekin yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Hasan Biltekin katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Hasan Biltekin yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Hasan All Star'da var mı, yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? Masterchef Hasan sonradan mı katılacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF HASAN YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2021 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 3. grup 2021 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat Masterchef 2021'nin 2. si ve başarılı yarışmacısı Hasan Biltekin bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Hasan Biltekin'in neden olmadığını merak etmişti.

Aslında Hasan Biltekin Masterchef All Star tanıtım fragmanında vardı. Fakat bu haftaki grupta neden yok bilinmiyor. Hasan Biltekin'in ilerleyen haftalarda yarışmaya katılabileceği tahmin ediliyor, çünkü fragmanda gözükmüştü. Masterchef ana kadroya katılmak için oluşturulacak son grubun şampiyonlar grubu olacağı söyleniyor. Haliyle Hasan Biltekin'in bu son grupta yer alacağı tahmin ediliyor.