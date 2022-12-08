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Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

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Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef TV8 ekranında seyircisi ile buluşuyor. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

08 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı08 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı

Masterchef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?Detaylar haberimizdedir…

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

Bugünkü ödül oyununu kazanan çiftler 50 bin TL'lik para ödülü alacak.

Bu akşam yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Duygu oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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