Masterchef TV8 ekranında seyircisi ile buluşuyor. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyununu kazanan çiftler 50 bin TL'lik para ödülü alacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Duygu oldu.