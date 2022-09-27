Masterchef TV8 ekranında seyircisi ile buluşuyor. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar jüri üyelerine kebab hazırlıyor. Masterchef hangi takım kazandı ve Masterchef takım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef takım oyununu kim kazandı?Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışması bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununda yarışmacılar çeşit çeşit kebab hazırlıyor. Masterchef'te yayınlanan son bölümde Mavi ve Kırmızı takım belli oldu. Mavim takım kaptanı Çağatay olurken Kırmızı takım kaptanı Ayaz oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık bu akşam TV8 ekranında yayınlanacak.