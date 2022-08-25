Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dün akşam neler oldu? 24 Ağustos Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?

TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in ikinci takım oyunu dün akşam oynandı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Takımların kurulmasının ardından dengelerin değişmeye başladığı yarışmada şeflerin belirlediği menüyü yarışmacılar yaptı. Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dün akşam neler oldu?

Seyirciyi her akşam TV8 ekranlarına kitleyen Masterchef dün akşam da her zaman olduğu gibi heyecan doluydu. Takımların kurulmasıyla gerginlikler başladı. Dün akşam oynanan Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Şeflerin belirlediği menüyü yapmaya çalışarak ikinci takım oyununu kazanmaya hedeflediler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

24 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan Masterchef'te kırmızı ve mavi takım mücadele etti. Şeflerin dün akşam istediği menü ise soğan çorbası, nicoise salatası, ciğer terrine, dağ mantarlı quiche, croque madame, beef bourguinon ve tatlı olarak da ekler oldu. Menüyü şeflere beğendirerek puan toplayan takım gecenin kazananı olur iken kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Menüyü şeflere beğendirerek kazanan takım Mavi takım oldu.

24 AĞUSTOS MASTERCHEF HANGİ YARIŞMACI ELEME ADAYI OLDU?

Fransız Mutfağı menüsünü şeflere beğendirerek puan alan Mavi takım takım oyununu kazanırken kaybeden takım ise tekrar Kırmızı takım oldu. İlk takım oyununda da kaybeden kırmızı takımdan potaya giden isimler Kaan ve Fatmanur'du. Dün akşamki eleme adayı ise Dilan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kaptanı Serpilay ise diğer eleme adayı olarak Büşra'yı seçti.