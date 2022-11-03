MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef'de en son hangi takım kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. En son oynanan oyun ile birlikte özellikle programı kaçıranlar başta olmak üzere MasterChef hangi takım kazandı? Sorusunu merak ediyor. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef'de en son hangi takım kazandı?