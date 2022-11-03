MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef'de en son hangi takım kazandı?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. En son oynanan oyun ile birlikte özellikle programı kaçıranlar başta olmak üzere MasterChef hangi takım kazandı? Sorusunu merak ediyor. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef'de en son hangi takım kazandı?
Masterchef programının 1 Kasım günü yayınlanan bölümünde hangi takımın kazandığı, programı kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu nedenle MasterChef hangi takım kazandı? Sorusu gün içerisinde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef'de en son hangi takım kazandı?
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında oynanan oyunu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
- Görkem (kaptan)
- Gamze
- Büşra
- Metin
- Tolga
- Ayaz
- Burak Kaya