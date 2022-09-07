Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Eylül dün Masterchef kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in takım oyunu dün akşam 6 Eylül Salı günü oynandı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dün kim kazandı?

Dün akşam oynanan Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Şeflerin belirlediği menüyü yapmaya çalışarak takım oyununu kazanmak için mücadele ettiler. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dün kim kazandı?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam tavuk yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler şöyle:

• - Algolemono (şehriyeli tavuk suyu çorbası)

• - Beşamel soslu tavuk krep

• - Peri peri soslu yarım tavuk

• - Chicken Tikka masala

• - Acılı tatlı tavuk ve kızarmış pilav

• - Terbiyeli tavuk şiş

• - Tavuk şnitzel

• - Yakitori şiş

• - Çıtır kanat kızartma

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- Algolemono (şehriyeli tavuk suyu çorbası) | Gamze vs Burak : Kazanan Mavi Takım (Gamze kazandı)

• - Beşamel soslu tavuk krep | Ayaz vs Serpilay : Kazanan Mavi Takım (Ayaz kazandı)

• - Peri peri soslu yarım tavuk | Dilan vs Barış : Kazanan takım olmadı

• - Chicken Tikka masala | Vural vs Çağatay : Kazanan Mavi Takım (Çağatay kazandı)

• - Acılı tatlı tavuk ve kızarmış pilav | Yağız vs Fatmanur : Kazanan Kırmızı Takım (Yağız kazandı)

• - Terbiyeli tavuk şiş | Burak Kaya vs Tayfun : Kazanan Kırmızı Takım (Burak kazandı)

• - Tavuk şnitzel | Büşra vs Görkem : Kazanan Mavi Takım (Görkem kazandı)

• - Yakitori şiş | Melih vs Kıvanç : Kazanan takım olmadı

• - Çıtır kanat kızartma | Metin vs Kaan : Kazanan Mavi Takım (Kaan kazandı)

SONUÇ

KIRMIZI TAKIM 2 - 5 MAVİ TAKIM

Dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.