Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ağustos Masterchef

Seyirciyi her akşam TV8 ekranlarına kitleyen Masterchef dün akşam da her zaman olduğu gibi heyecan doluydu. Takımların kurulmasıyla fikir ayrılıkları başladı. Dün akşam oynanan Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Şeflerin belirlediği menüyü yapmaya çalışarak üçüncü takım oyununu kazanmak için mücadele ettiler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in üçüncü takım oyunu dün akşam 25 Ağustos Perşembe günü oynandı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Takımların kurulmasının ardından dengelerin değişmeye başladığı yarışmada şeflerin belirlediği menüyü yarışmacılar yaptı. Birçok ülkenin Başkonsoloslarını ağırlayan Masterchef programında dün akşam neler oldu? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda birçok ülkenin Başkonsolosu için hazırlanan yemekleri en iyi yapan takım Başkonsoloslardan puan topladı. Dün akşam oynanan takım oyununu Serpilay'ın kaptanlığını yaptığı Kırmızı takım kazandı. Takım oyunları başladığından beri Mavi takıma oyun kaptıran Kırmızı takım dün akşam şanssızlığı kırdı. Başkonsoloslar için hazırlanan menünün içerisinde enginar, yaprak sarma, kol böreği, hünkarbeğendi ve tatlı olarak keşkül yer alıyordu. Menüleri tadan Başkonsoloslar Kırmızı takımın yaptığı menüyü daha çok beğendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk dışarı oyunu Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen Masterchef'te üçüncü takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şeflerin belirlediği tabağı yapan yarışmacılardan tabağı en başarılı yaparak 3.haftanın dokunulmazlığını kazanan isim Mavi takımdan Burak oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın 3.hafta takım oyununu kaybetmesi üzerine bireysel dokunulmazlığı alan Burak, eleme adayı olarak Şeyma'nın adını verirken diğer eleme adayı ise oylama sonucunda Gamze oldu.