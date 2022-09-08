Masterchef hangi takım kazandı 8 Eylül? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül Masterchef

Seyirciyi her akşam TV8 ekranlarına kitleyen Masterchef dün akşam da her zaman olduğu gibi heyecan doluydu. Takımların kurulmasıyla fikir ayrılıkları başladı. Dün akşam oynanan Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Şeflerin belirlediği menüyü yapmaya çalışarak takım oyununu kazanmak için mücadele ettiler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı o

TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in üçüncü takım oyunu dün akşam 25 Ağustos Perşembe günü oynandı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Takımların kurulmasının ardından dengelerin değişmeye başladığı yarışmada şeflerin belirlediği menüyü yarışmacılar yaptı. Birçok ülkenin Başkonsoloslarını ağırlayan Masterchef programında dün akşam neler oldu? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF HANGI TAKIM KAZANDI 8 EYLÜL?

7 Eylül akşamı Masterchef'te oynanan takım oyununun kazananı belirlendi. Mavi ve kırmızı olarak yarışan iki takımdan dün akşam kazanan Mavi takım oldu. Masterchef'in bu hafta oynanan ikinci takım oyununda Mavi takım eleme gerginliğinden kurtuldu.

MASTERCHEF 7 EYLÜL AKŞAMI MENÜSÜ

• Pumpum Çorbası

• Deli Kız Dolması

• Tosunum

• Kedi Batmaz

• Pırtımpırt

• Şap Şap Köfte

• Kocakarı Gerdanı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Mavi takımın oyunu kazanmasının ardından kaybeden takım olan Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yaptıkları yemek ile jürilerin kendilerini dokunulmaz seçmesi için mücadele eden Kırmızı takım yarışmacılarından bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Büşra oldu. Büşra eleme potasına gitmekten kurtuldu ve dokunulmaz oldu. Büşra eleme adayı olarak ise Melih'in adını verdi. Kırmızı takımın kendi arasında yaptığı oylama sonucu ise eleme adaylarının 4. İsmi Yağız oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Kaan- Kaptan

Çağatay

Kıvanç

Tayfun

Barış

Görkem

Gamze

Ayaz

Fatma Nur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Melih- Kaptan

Serpilay

Vural

Yağız

Metin

Büşra

Burak Kaya

Dilan

Burak Revanbahş