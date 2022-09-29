Seyirciyi her akşam TV8 ekranlarına kitleyen Masterchef dün akşam da her zaman olduğu gibi heyecan doluydu. Takımların kurulmasıyla fikir ayrılıkları başladı. Dün akşam oynanan Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Şeflerin belirlediği menüyü yaparak takım oyununu kazanmak için mücadele ettiler. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef hangi takım kazandı 28 Eylül? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül Masterchef kim kazandı?

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Masterchef hangi takım kazandı 28 Eylül? Sorusu araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen ve merakla takip edilen yarışması Masterchef'in sıfır atık projesi takım oyunu dün akşam 28 Eylül Çarşamba günü oynandı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Masterchef'in dün akşamki oyunda neler olduğu merak ediliyor. Takımların kurulmasının ardından dengelerin değişmeye başladığı yarışmada sıfır atık ile yemek yapma oyununu yarışmacılar yaptı. Masterchef programında dün akşam neler oldu? Masterchef hangi takım kazandı 28 Eylül? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül Masterchef kim eleme potasında?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI 28 EYLÜL?

28 Eylül akşamı Masterchef'te oynanan takım oyununun kazananı belirlendi. Mavi ve kırmızı olarak yarışan iki takımdan dün akşam kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sıfır atık ürünleri ile yapıldı. İlk olarak tezgahta kalan sıfır atık ürünlerinin kilosuna göre takımlar +2 puan kazanacak. Kırmızı takım daha az kg çıkartarak +2 puanın sahibi oldu.

Yemeklerde kazananlar şöyle:

• Soğuk başlangıç yemeği kazanan takım : Kırmızı takım

• Çorba yemeği kazanan takım : Kırmızı takım

• Ara sıcak yemeği kazanan takım : Mavi takım

• Ana yemek yemeği kazanan takım : Kırmızı takım

• Tatlı kazanan takım : Mavi takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM 2 - 5 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oluyor.

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Bugün Sıfır Atık ürünlerinden yemekler yapıldı. Yarışmacılar sıfır atık ürünleri ile kendi istedikleri yemekleri yaptılar. Günün belli bir menüsü yoktu.