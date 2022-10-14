Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 13 Ekim akşamı yine izleyiciyle buluştu. 13 Ekim tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 14 Ekim? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı 13 Ekim? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Ekim Masterchef kim eleme potasında?

Masterchef hangi takım kazandı 13 Ekim? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 13 Ekim akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam oynanan takım oyununu kazanan takım belli oldu ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından ise Masterchef eleme adayları belirlendi. Peki, Masterchef hangi takım kazandı 13 Ekim? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Ekim Masterchef kim eleme potasında?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Ekim akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında Etimesgut Belediyesi'ne yemek yapıldı. Yapılan oylama sonucunda ise kazanan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burak Kaya, potaya göndermek için Fatma Nur'u seçti. Kırmızı takımın arasında yaptığı oylama sonucunda ise bir diğer eleme adayı Burak Revanbahş oldu.

MASTERCHEF KİM ELEME POTASINDA?

Masterchef'te bu haftanın eleme potasında yer alan isimler şöyle; Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş.