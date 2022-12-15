Masterchef hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasında kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 14 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 14 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef takım oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasında kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?