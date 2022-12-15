Masterchef hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasında kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 14 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 14 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef takım oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasında kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef dün kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 14 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 14 Aralık Masterchef eleme potasında kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te oynanan takım oyununu Mavi takım kazanırken, Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi Tolga oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Dokunulmazlığı kazanan Tolga, eleme adayı olarak Görkem'in ismini verdi.