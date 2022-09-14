TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan MasterChef yarışmasında gerçekleşen mücadeleyi hangi takımının kazandığı merak edildi. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef kıyasıya rekabetiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef'te dün gerçekleşen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana düellolara sahne oldu. MasterChef yarışmasında gerçekleşen mücadeleyi hangi takımının kazandığı merak edildi. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana düellolara sahne oldu. Yarışmada balık çeşitlerinden yemekler yapıldı. Ve kazananlar sırayla şu şekilde oldu: