MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı?
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TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan MasterChef yarışmasında gerçekleşen mücadeleyi hangi takımının kazandığı merak edildi. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...
Televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef kıyasıya rekabetiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef'te dün gerçekleşen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana düellolara sahne oldu. MasterChef yarışmasında gerçekleşen mücadeleyi hangi takımının kazandığı merak edildi. Peki, MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef hangi takım kazandı? 13 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana düellolara sahne oldu. Yarışmada balık çeşitlerinden yemekler yapıldı. Ve kazananlar sırayla şu şekilde oldu:
- - Kırlangıç - Kıvanç vs Burak K. = Kazanan Kıvanç | Kırmızı takım
- - Minekop - Fatmanur vs Burak R. = Kazanan Fatmanur | Kırmızı takım
- - Midye - Ayaz vs Tayfun = Kazanan Ayaz | Kırmızı takım
- - Barbun - Vural vs Gamze = Kazanan takım olmadı.
- - Granyöz - Melih vs Görkem = Kazanan Görkem |Mavi takım
- - Sardalya - Atike vs Serpilay = Kazanan Serpilay | Mavi takım
- - Fener balığı - Metin vs Büşra = Kazanan Büşra | Mavi takım
- - Dil balığı - Barış vs Çağatay = Kazanan Çağatay | Mavi takım
- - Kalamar - Yağız vs Kaan = Kazanan Kaan | Mavi takım daha çok puan alarak günün dokunulmazlık kazanan takımı Mavi takım oldu.