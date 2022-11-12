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Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

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Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 12 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 12 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 12 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef oyununu kim kazandı?

Masterchef hangi takım kazandı 12 Kasım? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 12 Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef 12 Kasım akşamı kazanan takım mavi takım oldu.

Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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