Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 12 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 12 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 12 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 12 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef oyununu kim kazandı?