Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 12 Ekim akşamı yine izleyiciyle buluştu. 12 Ekim tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 12 Ekim? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı 12 Ekim? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Masterchef kim eleme potasında?

Masterchef hangi takım kazandı 12 Ekim? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 12 Ekim akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam Hindi ile yaratıcı tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı 12 Ekim? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Masterchef kim eleme potasında?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef 12 Ekim akşamında haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Yarışmacılar, üstünde sayılar yazan bıçaklar aracılığıyla karşı takımdaki rakiplerini seçtiler. Sebze ve meyve ile başarılı tabak çıkarmayı hedeflediler. Oynanan takım oyunu sonrasında Kırmızı takım 12 Ekim akşamının kazananı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Oynanan takım dokunulmazlığı oyununu kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Hindi ile yapılan tabak sonrası şeflerin beğeni sırası şöyle oldu;

En iyi 3. tabak : Metin

En iyi 2. tabak : Kıvanç

En iyi tabak : Yağız

Masterchef 12 Ekim akşamı dokunulmaz olan isim Yağız oldu.

MASTERCHEF KİM ELEME POTASINDA?



Mavi takımdan Çağatay ve Kıvanç potada yer alırken, Kırmızı takımdan ise Atike ve Görkem eleme potasındaki isimler oldu.