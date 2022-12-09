MasterChef yarışmasında takım dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM: