MasterChef yarışmasında takım dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef hangi takım dokunulmaz oldu? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!