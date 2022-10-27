MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MAVİ TAKIM:
Burak
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
Tayfun
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak
Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı, Mavi takım kazandı.
Takım oyununda kaybeden Kırmızı takım, kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımda dokunulmazlığı alan isim Yağız oldu.