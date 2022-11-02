Masterchef hangi günler yok? Masterchef bugün yok mu, var mı? Masterchef bu akşam var mı?
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TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler yok? Masterchef bugün yok mu, var mı? Masterchef bu akşam var mı? Merak edildi.
Masterchef hangi günler yok? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler yok? Masterchef bugün yok mu, var mı? Masterchef bu akşam var mı? Merak edildi. İşte detaylar...
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YOK?
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.
İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
- 11:00 Tuzak
- 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
- 13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
- 14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
- 00:15 Tuzak
- 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Doya Doya Moda
- 05:00 Canım Annem
MASTERCHEF NEDEN YOK?
Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.