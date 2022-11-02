TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler yok? Masterchef bugün yok mu, var mı? Masterchef bu akşam var mı? Merak edildi.

Bu akşam Masterchef var mı? 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı! Bugün Masterchef var mı?

Masterchef hangi günler yok? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler yok? Masterchef bugün yok mu, var mı? Masterchef bu akşam var mı? Merak edildi. İşte detaylar...

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YOK?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.

İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:00 Tuzak

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Yazgı / Yeni Bölüm

14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Tuzak / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.