MasterChef hangi günler var? MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok?
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TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler? MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok? Soruları gündeme taşındı. Peki, Bugün Masterchef var mı? Masterchef niye yok? Masterchef Çarşamba günü var mı? İşte detaylar...
Masterchef hangi günler? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef hangi günler? MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok? Soruları gündeme taşındı. Peki, Bugün Masterchef var mı? Masterchef niye yok? Masterchef Çarşamba günü var mı? İşte TV8 yayın akışına göre Masterchef günleri!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.
İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
- 11:00 Tuzak
- 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
- 13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
- 14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
- 00:15 Tuzak
- 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Doya Doya Moda
- 05:00 Canım Annem
Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Masterchef sadece Çarşamba akşamları yayınlanmıyor. Haftanı geri kalan diğer günleri yeni bölümleri ile TV8'de Masterchef yarışma programı yayınlanmaya devam ediyor.
Masterchef'in sunucuları ve aynı zamanda şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'dur.