Masterchef Hamza'nın hastalığı nedir? Hamza Mercimek'in sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Masterchef 2021 Hamza'ya ne oldu?

Masterchef 2021 yarışmacılarından olan Hamza Mercimek, böbreklerini kaybetti. Konu hakkında vatandaşlar, Masterchef Hamza'nın hastalığı nedir? Hamza'nın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Masterchef 2021 Hamza'ya ne oldu? merak ediyor. İşte Hamza ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne 2021 yarışmacıları konuk oldu. Önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti. Mercimek'in neden gelmediğini anlatan Burcu, arkadaşının böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi. Peki, Masterchef Hamza'nın hastalığı nedir? Hamza Mercimek iyileşti mi?

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Performansıyla MasterChef 2021'e damga vuran Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybettiği ve haftada 3 gün diyalize bağlandığı ortaya çıktı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne görüntülü olarak bağlanan Mercimek, "Rahatsızlığımdan dolayı dışarı çıkamadığım için yanınıza gelemedi. Annem böbreğini verecek, ameliyat sürecine hazırlanıyoruz" dedi.

Hamza'nın durumu karşısında şaşkına uğrayan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacıyla görüşmek istedi. Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını öğrendiğini anlattı.

ANNESİ BÖBREĞİNİ VERECEK

Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Hamza Mercimek, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hamza Mercimek'i sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Mercimek, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu ekledi.