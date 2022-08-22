MasterChef 2021 ana kadrosu bu akşam MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacılarıyla buluştu. Hamza hastalığı sebebiyle yayına uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Hamza'nın hastalığını merak eden vatandaşlar ne olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef Hamza kimdir? MasterChef Hamza'nın hastalığı nedir? MasterChef Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? MasterChef Hamza Mercimek hayatı ve biyografisi nedir?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna dahil olan Hamza Mercimek'in hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef Hamza kimdir? MasterChef Hamza'nın hastalığı nedir? MasterChef Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? MasterChef Hamza Mercimek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef Hamza Mercimek üçlü düellolarda dikkat çekti. MasterChef Hamza 24 yaşındadır. MasterChef Hamza aslen Bolulu olup yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Instagram hesabı @hamzamercimekk'tir. İkinci ilk 5 için mücadele eden yarışmacılar arasında ana kadro için rekabet ediyor.

MasterChef yarışmasının 26 Eylül 2021 akşamı yayınlanan bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hamza oldu.

''HASTALIĞA YAKALANDI''

MasterChef Hamza diyaliz tedavisi gördü. Böbrek ağrısı ile hastaneye giden Hamza'nın böbrekleri iflas etti. Annesi böbreğinin birini Hamza'ya verdi. Ameliyat hazırlıkları başlayan Hamza, Masterchef stüdyosuna canlı bağlanarak anlattıklarıyla stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

''ANNEM BANA CAN VERECEK''

Hamza, ''Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. '' dedi.

''EVDEN ÇIKAMIYORUM''

Hamza, ''Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu, çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.