Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef'te boy gösteren isimlerden biri olan Hamza Mercimek'in hastalığı büyük üzüntüye neden olmuştu. Somer Şef'in eski yarışmacının sağlığıyla ilgili verdiği son bilgilerden sonra Hamza Mercimek'in hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Hamza hastalığı ne? Hamza Mercimek ne zaman MasterChef'te yarıştı? İşte detaylar...

Her bölümü ilgiyle izlenen MasterChef yarışmacılarından Hamza Mercimek'in hastalığı tüm izleyenleri üzmüştü. Somer Şef son bölümde Hamza Mercimek'in hastalığı hakkında bilgi verdi. Ödül oyunu oynayacak yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve jüri üyelerine taleplerini açıkladı. Yarışmacılar Hamza için yarışacaklarını ve eğer olursa ödülü maddiyata çevirmek istediklerini söylediler. MasterChef'in son bölümünden sonra eski yarışmacı Hamza Mercimek'in hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Hamza hastalığı ne? Hamza Mercimek ne zaman MasterChef'te yarıştı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HAMZA HASTALIĞI NE?

MasterChef'te boy gösteren isimlerden biri olan Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybetmesi büyük üzüntüye neden olmuştu. Böbrek nakli bekleyen Hamza Mercimek'e annesinden böbrek nakil edilecekti. Ancak yaşanan uyumsuzluk nedeniyle ameliyat gerçekleştirilemedi.

HAMZA MERCİMEK NE ZAMAN MASTERCHEF'TE YARIŞTI?

Hamza Mercimek geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasında yer almıştı.