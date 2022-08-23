Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne 2021 yarışmacıları konuk oldu. Hamza'nın açıklamaları sonrası MasterChef MasterChef sağlık durumu ne?,MasterChef Hamza hasta mı, merak edildi.

Performansıyla MasterChef 2021'e damga vuran Hamza Mercimek'in böbreklerini kaybettiği ve haftada 3 gün diyalize bağlandığı ortaya çıktı. Peki, MasterChef Hamza hasta mı? MasterChef sağlık durumu ne?

MASTERCHEF HAMZA HASTA MI?

Hamza'nın durumu karşısında şaşkına uğrayan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacıyla görüşmek istedi. Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını öğrendiğini anlattı.

Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Hamza Mercimek, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hamza Mercimek'i sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Mercimek, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu ekledi.