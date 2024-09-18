MasterChef Hamsi Kuşu tarifi! En güzel Hamsi Kuşu tarifi! Hamsi Kuşu tarifi nasıl yapılır? Hamsi Kuşu için malzemeler!

Türk Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi Kuşu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi Kuşu tarifi nasıl yapılır? Hamsi Kuşu nedir? Hamsi Kuşu nasıl yapılır, Hamsi Kuşu yapılırken nelere dikkat edilir

HAMSİ KUŞU TARİFİ!

Malzemeler (4-5 Kişilik)

Yarım kilo ayıklanmış kılçığı alınmış hamsi, 4 adet kuru soğan, 500 gr. kaşar peyniri, 250 gr. mantar, 100 gr. kuş üzümü, tuz, karabiber, pul biber, maydonoz.

İç Hazırlanışı

Soğan ve mantar pembeleşene kadar kavrulur. Soğutmaya bırakılır. Daha sonra küp biçimde doğranan kaşar ile maydonoz karışıma eklenip iç hazırlanımı tamamlanır.

Ayıklanmış hamsilerden altı adet avuç içine oval biçimde yerleştirilir. İçine iç karışımdan birer çorba kaşığı ilave edilir ve yumurta şekli verilip kapatılır. Daha sonra galete unu ve yumurta sarısına buğulanarak fritözde bol yağ ile kızartılıp servise sunulur.