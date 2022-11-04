MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Hakan kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan Kanık Instagram hesabı! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Hakan Kanık'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Hakan kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan Kanık Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı. Ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Hakan, MasterChef Türkiye yarışmasına katılmış, yarışmanın yaş olarak en küçüklerinden olmasına rağmen bilgisi ve deneyimi ile hem jüriyi hem de izleyicileri oldukça şaşırtmıştı. Hakan Kanık şimdilerde teknede özel aşçılık yapmaktadır.