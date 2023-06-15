Masterchef Hakan Kanık kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Hakan Kanık oldu. Peki, Masterchef Hakan Kanık kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Hakan Kanık oldu. Peki, Masterchef Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Hakan Kanık hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Hakan Kanık All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Hakan Kanık kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF HAKAN KANIK KİMDİR?

Masterchef 2023 ana kadroya girmek için yarışan Hakan Kanık 17 Haziran 1999 İstanbul doğumludur. Okul hayatına ABD'de başlayan Hakan Kanık Türkiye'ye dönüş yaptı ve basketbola başladı. Üniversiteden sonra profesyonel aşçılık kariyerine başladı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hakan Kanık'ın İnstagram'da 142 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "hakannkanik" şeklindedir.

MASTERCHEF HAKAN KANIK HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Hakan Kanık 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır. Hakan Kanık 2019 sezonunu 5. tamamladı.