Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir?

Masterchef'te bugün haftanın 7. eleme adayı belirlendi ve böylelikle haftanın tüm eleme adayları açıklanmış oldu. Peki, Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir? İşte tüm eleme adayları...