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Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir?

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Masterchef'te bugün haftanın 7. eleme adayı belirlendi ve böylelikle haftanın tüm eleme adayları açıklanmış oldu. Peki, Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir? İşte tüm eleme adayları...

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları kimlerdir? Masterchef haftanın eleme adayları kimler? Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir? İşte detaylar...

Bu hafta 3 farklı dokunulmazlık oyunu oynandı. Genel skorda Mavi takım 2-1 kazandı.

Bugün oynanan oyunda haftanın 7. eleme adayı Güzide oldu.

Masterchef haftanın tüm eleme adayları kimler oldu? Masterchef 2023 bu haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eleme adayı kimdir?

Haftanın tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Berker
  • 2. eleme adayı : Gamze
  • 3. eleme adayı : Mert
  • 4. eleme adayı : Batuhan
  • 5. eleme adayı : Eray
  • 6. eleme adayı : Rıfat
  • 7. eleme adayı : Güzide
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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