Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 8 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef haftanın ilk takım oyununu kim kazandı? 8 Kasım Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk takım oyununu kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 8Kasım akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef haftanın ilk takım oyununu kim kazandı? 8 Kasım Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı?

MASTERCHEF HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı ise Kıvanç oldu.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Kasım Salı akşamı yayınlanan Masterchef programında akşamın kazanan takımı Mavi takım oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM : Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM : Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak Revanbahş'ı seçti. Diğer eleme adayı ise Barış oldu.