Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 17 Kasım Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef'te 17 Kasım günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Gamze'nin tabağı seçildi ve Gamze 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 17 Kasım Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

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Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 17 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 17 KASIM PERŞEMBE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Doğu Anadolu Mutfağı yemeklerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI

Büşra

Gamze

Tolga

Yağız

Barış

Fatma Nur

17 KASIM PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar şefler ile aynı anda yemek yaptılar.

En iyi 2 tabak:

- Büşra

- Gamze

KAZANAN İSİM : GAMZE

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu. Gamze 3. eleme adayı için Yağız'ın ismini söyledi. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Tolga

2. eleme adayı : Fatma Nur

3. eleme adayı : Yağız

4. eleme adayı : Barış

Haftanın 3. eleme adayı Yağız oldu. 4. eleme adayı ise Barış oldu.