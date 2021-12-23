Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kim var? Burcu mu, Hasan mı, Sergen mi? - Haberler

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Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kim var? Burcu mu, Hasan mı, Sergen mi?

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Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kim var? Burcu mu, Hasan mı, Sergen mi?

Masterchef'te haftanın 2. oyunu oynandı. Mavi takım, takım oyununu kazanmıştı ve böylelikle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki, Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kim var? Burcu mu, Hasan mı, Sergen mi? İşte bilgiler...

Masterchef kim kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Kimin ismi söylendi? Eleme potasına giden isim kim oldu?

MASTERCHEF 22 ARALIK DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oylamada skor aşağıdaki gibi oldu. Toplamda 45 oy verilecek. Kazanan takım dokunulmaz olmuş olacak.

  • - Bağ Salatası Çorbası kazanan takım : 8-1 Kırmızı takım kazandı
  • - Biber Frigya Dolması kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.
  • - Taratorlu Tekir Tava kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.
  • - Şiş Köfte ve Piyaz kazanan takım : 5-4 Mavi takım kazandı.
  • - Şilofta kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

GENEL SKOR : 24-21 Mavi takım kazandı

Reklamdan sonra sonuç açıklanacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı Sergen kazandı. Yapılan oylamada ise Hasan en yüksek oyu alarak 2. eleme adayı oldu.

Haftanın 1. eleme adayı : Mert

Haftanın 2. eleme adayı : Hasan

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