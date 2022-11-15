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Masterchef haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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Masterchef haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 15 Kasım günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Büşra'nın tabağı seçildi ve Büşra 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda tatlı çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 3-2 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

  • Büşra
  • Gamze
  • Tolga
  • Yağız
  • Barış
  • Fatma Nur

Masterchef haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar çikolata ile ürünler yaptılar.

En iyi 3 tabak:

- Fatma Nur

- Büşra

- Gamze

Masterchef haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

KAZANAN İSİM : BÜŞRA

Dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu. Büşra 1. eleme adayı için Tolga'nın ismini söyledi. Eleme adayları şu şekilde:

  • 1. eleme adayı : Tolga
  • 2. eleme adayı : Fatma Nur

Masterchef haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 15 Kasım Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Haftanın 1. eleme adayı Tolga oldu. 2. eleme adayı ise Fatma Nur oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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